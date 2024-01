"Ottos" straucheln erst im Finalduell

Beim Wintercup des SSV Textima Chemnitz haben die Freizeitfußballer der SpVgg Otto-Bestellcenter Schneeberg erst im Finale einen Dämpfer erhalten. In Einsiedel waren die "Ottos" erstmals am Start. Ungewöhnlich: der Futsalball am Fuß. Ruppig ging es gegen die SG Inter Chemnitz los. Alexander Lammel schoss das goldene Tor - die...