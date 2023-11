Papst gelingt seltenes Kunststück

Eine Bilanz wie diese lässt sich nicht alle Tage vorweisen: Ronny Papst vom SV Affalter II schaffte im Heimspiel der 2. Kreisklasse West gegen die SpG Grünhain-Beierfeld II/Waschleithe einen lupenreinen Quattrick in der ersten Hälfte. Beim 7:1-Kantersieg der Affalterer traf Papst viermal in Folge in der ersten Hälfte. Den...