Pobershauer geben erste Zähler ab

Nach ihrem Auftakterfolg in der 1. Bezirksliga haben die Tischtennis-Aktiven des TSV Pobershau am 2. Spieltag eine Pleite hinnehmen müssen. Beim Spitzenreiter, dem SV Muldental Wilkau-Haßlau II, unterlagen die Erzgebirger mit 6:9. In die Einzel ging es mit einem 1:2-Rückstand aus den Doppeln, den Zähler für die Gäste sorgten...