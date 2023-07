Pokal: Auf 9Pins wartet weite Reise

Die Zweitliga-Kegler der 9Pins Stollberg haben eine weite Auswärtsfahrt vor sich. Eine Woche vor dem Saisonstart sind die Erzgebirger am 9. September beim KCH 90 Eisenbach gefragt. Das ergab die Auslosung für die erste Runde des DKBC-Pokals. Die Mannschaft aus dem Hochschwarzwald in der Nähe von Freiburg spielt in der dortigen...