Pokal führt 9Pins nach Brandenburg

Die Zweitligakegler des SKV 9Pins Stollberg sind an diesem Wochenende im DKBC-Pokal gefordert. In der zweiten Runde des Wettbewerbs gehen die Erzgebirger ab 13 Uhr bei der SG Zechin auf die Bahnen. "Der Klassenerhalt in der 2. Bundesliga hat für uns absolute Priorität, der Pokalwettbewerb ist nur eine Zugabe", erklärt Kapitän...