Pokalhit findet in Neu-Amerika statt

Der Pokalkracher für die Fußballer des VfB Annaberg 09, die in der ersten Runde des Sachsenpokals auf den Oberligisten des FC Grimma treffen, wird auf dem Sportplatz in Neu-Amerika ausgetragen. Das hat der Verein bekanntgegeben. Grund für den Wechsel vom Kurt-Löser-Platz in die Spielstätte des ESV Buchholz sind die...