Pokalwettbewerbe beginnen bereits

Nicht nur im Sachsenpokal wird am Wochenende gespielt, auch in den unterklassigen Pokalwettbewerben geht es wieder zur Sache. So steht im Kreisklassenpokal die erste Runde, im Erzgebirgspokal dagegen erst einmal die Ausscheidungsrunde auf dem Programm - ohne die Erzgebirgsligisten. Als einziges Team aus der Region hat dabei der TSV...