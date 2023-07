Pott bleibt in Zschorlau

Anlässlich des Mondfests hatten sich die Zschorlauer Kegler am Wochenende drei weitere Mannschaften zu einem freundschaftlichen Vergleich im Kampf um den Mondputzerpokal eingeladen. An den Start gingen die erste Vertretung des ESV sowie das erstmalig im Bezirk gemeldete Seniorenteam des ESV, der Grünhainer KSV als Aufsteiger in...