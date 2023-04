Premiere auf bekannter Piste

Kommendes Wochenende gastiert die Deutsche Enduromeisterschaft erstmals in Neiden bei Torgau. Die Zwei-Tage-Fahrt wird als Sprint-Enduro ausgetragen - ein Modus, der für manchen komplettes Neuland bedeutet. So auch für Jeremy Nimmrich. "Ein Rennen in dieser Art bin ich noch nie gefahren. Ich bin total gespannt", sagt der Gelenauer...