Premierensaison überrascht viele

Am Ende ist die Luft einfach ein bisschen raus gewesen. Mit einem 4:6 gegen den SV Königsbrück/Laußnitz haben sich die B-Juniorinnen der SG Auerbach/Hormersdorf in der Fußball-Landesklasse in die Sommerpause verabschiedet. "Mit den letzten Spielen war ich nicht ganz zufrieden", sagt Trainerin Danja Fröhner mit Blick auf den Saisonabschluss....