Rauchende Köpfe

In der Turnhalle am Lengefelder Sportlerheim steigt an diesem Wochenende die Erzgebirgsmeisterschaft im Schach. "Insgesamt sind 22 Anmeldungen aus neun Vereinen eingegangen. Mehr als in den vergangenen beiden Jahren", sagt Organisationsleiter Franko Haugk vom gastgebenden SV Lengefeld. Zu diesen zählen auch Spieler des SV...