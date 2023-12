Rege Beteiligung an Wettkampf - trotz Krankheitswelle

Schulsport: 60 Mädchen und Jungen messen ihre Kräfte in Annaberg - Titel gehen unter anderem nach Thum und Elterlein

Trotz Krankheitswelle haben sich insgesamt 60 Mädchen und Jungen aus 19 Schulen am Mittwoch in der Silberlandhalle in Annaberg dem Athletikwettkampf der Klassen 3 und 4 gestellt. "Mit der Beteiligung sind wir dennoch mehr als zufrieden", so Schulsportkoordinator Uwe Meyer.