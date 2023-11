Regionalliga: Hoher Sieg und hohe Niederlage für Niederwürschnitzer Badmintonspieler

Beim 2:6 in Dillingen an der Donau hat der Aufsteiger seine erste Pleite in dieser Saison kassiert. In Konstanz machten sie es tags darauf deutlich besser.

Die Badmintonspieler des TSV Niederwürschnitz haben am Wochenende ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Beim Gastspiel in Dillingen an der Donau (4.) ging der Regionalliga-Aufsteiger zum ersten Mal in dieser Saison als Verlierer vom Feld. Tags darauf ließen sie es 211 Kilometer weiter südwestlich, in Konstanz, dann ordentlich krachen.