Ringen: Ziel ist ein Medaillenrang

Fünf Neue, nur ein Abgang: Der Ringerverein Thalheim will es in der kommenden Regionalliga-Saison wieder wissen. Der Auftakt an diesem Samstag wird allerdings hammerhart - es geht gleich in die Höhle des Löwen.

Die Zeit der Einzelmeisterschaften ist vorbei. An diesem Wochenende beginnt wieder das Mannschaftsringen auf sämtlichen Ebenen. Bis kurz vor Weihnachten geht es nun jeden Samstag auf den Matten rund, sind spektakuläre Duelle und tolle Stimmung garantiert. Die Zeit der Einzelmeisterschaften ist vorbei. An diesem Wochenende beginnt wieder das Mannschaftsringen auf sämtlichen Ebenen. Bis kurz vor Weihnachten geht es nun jeden Samstag auf den Matten rund, sind spektakuläre Duelle und tolle Stimmung garantiert.