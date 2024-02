Sachsenliga: Zwönitzer Handballer wittern nach zweitem Sieg in Folge wieder Morgenluft im Abstiegskampf

Gegen Germania Zwenkau setzten sich die Erzgebirger mit 25:21 durch. Der erste Heimerfolg in dieser Saison hätte dabei sogar noch höher ausfallen können.

Ohrenbetäubender Trommelwirbel, ausgelassener Jubel: Die Fans des Zwönitzer HSV hatten am frühen Samstagabend endlich einmal Gelegenheit, ihre Handballer so richtig zu feiern. Mit 26:21 bezwangen die Erzgebirger die SG Germania Zwenkau - der erste Heimsieg in dieser bislang so schwierigen Saison. "Kämpferisch und vom Willen her war es eine...