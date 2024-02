Sachsenliga: Zwönitzer Handballer wollen Grubenlampen ausknipsen

Die Gastgeber gehen nach zuletzt zwei Siegen in Folge mit Rückenwind in die Partie gegen die Westsachsen. Zuvor können auch die Frauen des HSV einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen.

Die Handballer des Zwönitzer HSV wittern wieder Morgenluft. Zwei Siege in Serie, die ersten beiden überhaupt in dieser Saison, haben beim Schlusslicht der Handball-Sachsenliga den Glauben daran zurückgebracht, Ende April vielleicht doch noch den Klassenerhalt bejubeln zu können.