Saison hält die erste Strapaze bereit

Nach der Winterpause geht es für Michael Pawlowsky vom ESV 90 Eibenstock wieder in die Vollen. Der Ausdauersportler, der im Erzgebirge aufgewachsen ist und inzwischen in Franken seinen Lebensmittelpunkt hat, beginnt am kommenden Wochenende seine nunmehr 15. Saison in der Lauf-und Radsportabteilung des Vereins aus seiner alten...