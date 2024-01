Saxonia-Oldies wollen nachlegen

Die Nachwuchskeglerinnen der SG Bernsbach/Stollberg sind zum Jahresauftakt in der Bezirksliga auswärts gefordert. In Mittweida muss ein Sieg her, um den Anschluss zur Tabellenspitze zu halten. Die Oldies von Saxonia Bernsbach wollen nach ihrem ersten Sieg im letzten Spiel des Jahres 2023 bei Mittweida II nachlegen. In der...