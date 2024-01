Schanzenlift wieder defekt: Oberwiesenthal gibt Continental-Cup zurück

Derzeit ist kein Training auf der Fichtelbergschanze möglich. Im Sommer soll die Aufzughilfe repariert werden.

Der WSC Oberwiesenthal hat die für den 24. und 25. Februar geplanten Continental-Cup-Wettbewerbe (2. Liga) in der Nordischen Kombination an den Weltverband Fis zurückgegeben. Grund ist erneut der nicht funktionstüchtige Lift, der die Athleten zum Anlaufturm an die Fichtelbergschanze befördert. "Leider beschäftigt uns das Problem immer noch....