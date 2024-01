Schiris verordnen Annaberg und Flöha viele Zwangspausen

In der Handball-Bezirksklasse haben die HCAB-Damen ihren Rückrundenauftakt verloren. In den zweiten 30 Minuten standen statistisch betrachtet nie alle Spielerinnen auf dem Feld, denn in Summe gab es 30 Minuten Zeitstrafen.

