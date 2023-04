Schlettauer legen Rückwärtsgang ein

Die letzten Punkte in der Tischtennis-Erzgebirgsklasse sind vergeben, keine jedoch an den TSV Schlettau III. Er verlor in Jahnsdorf 4:11 und muss den Rückwärtsgang einlegen. Ein 0:5 zu Beginn war nicht zu kompensieren, es blieb bei Ehrenzählern für Marco Woltschleger, Sophie Greinert sowie dem zweimal erfolgreichen Florian Loose....