Schlettauer schnappen sich Pokal

In einem spannenden Dreier-Turnier haben die Tischtennisspieler des TSV Schlettau II das stärkste Nervenkostüm gezeigt und sich den Kreispokal gesichert. Entscheidend war dabei schon das Auftaktspiel zwischen dem TSV und dem SV Blau-Weiß Crottendorf - beide Teams treffen auch in der Erzgebirgsliga aufeinander. Dabei musste am...