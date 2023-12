Schneeberg muss "nachsitzen"

Während bei den anderen Teams in der Handball-Sachsenliga schon Weihnachtsfrieden eingekehrt ist, müssen die Frauen des SV Schneeberg "nachsitzen". Die Sieben um Coach Sascha Thieme empfängt an diesem Sonnabend ab 19.30 Uhr die Reserve des HV Chemnitz in der Keilberghalle. Gegen das Schlusslicht wollen sich die Gastgeberinnen...