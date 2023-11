Schneechaos: Auch Tannen schauen zu

Die Fußballer des SV Tanne Thalheim hatten am Sonntag ungeplant frei. Fünf der acht angesetzten Landesklassepartien fielen dem Wintereinbruch zum Opfer, darunter auch die Partie des Tabellenführers zuhause gegen Eiche Reichenbrand. "Am Freitag hat unsere Kunstrasenbrigade den Schnee noch einmal weggemacht, was sich auch schon...