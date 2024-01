Schönheide empfängt Erfurt

Nicht nur die großen Wölfe sind dieses Wochenende voll im Spielmodus. Auch für den Eishockey-Nachwuchs geht die Saison weiter. So trifft am Sonnabend die SG Crimmitschau/Schönheide im Wolfsbau ab 10 Uhr auf die AK U 13 vom EHC Erfurt. Ab 18.30 Uhr steigt an gleicher Stelle die nächste Eisdisco für jedermann. (ane)