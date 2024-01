Schönheider Wölfe müssen bittere Pille schlucken

Eishockey, Regionalliga: Erzgebirger mit knapper Niederlage in Lauterbach

Jede Serie reißt irgendwann. Den Wölfen aus Schönheide ging der "Erfolgsfaden" am Sonntagabend in Lauterbach verloren. Bei den Luchsen in Hessen verlor der Eishockey-Regionalligist aus dem Erzgebirge denkbar knapp mit 0:1 (0:0/0:1/0:0). Die Niederlage nach einer stets hart umkämpften Partie schmerzt das Team um Coach Sven...