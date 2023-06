Schüler messen sich im Finale

An diesem Montag wird die Silberlandhalle in Annaberg-Buchholz zum Mekka für die 7. und 8. Klassen der Schulen aus den Regionen, die sich für das Finale der Erzgebirgsspiele im Volleyball qualifiziert haben. Ab 14.30 Uhr wird dann wieder gebaggert, gepritscht und geschmettert, was das Zeug hält, um die beste Schule am Ende...