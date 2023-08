Schützenfest vom Punkt bringt Sieg

Es liest sich wie ein Handballergebnis, war aber das Resultat des Torfestivals beim Kreisklassen-Pokalspiel von Blau-Weiß Crottendorf II am Sonntag gegen den SV Wismut Erlabrunn. 5:5 lautete das Ergebnis nach 90 aufopferungsvollen Minuten, in denen die Erlabrunner nach einem 1:4 noch zurückkamen, - 6:6 nach 120. So musste die...