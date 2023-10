Schwarzbacherin landet auf Rang 21

Nach dem Rückzug des Pöhlaers Toni Erhard aus der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) ist das Erzgebirge 2023 nur durch Lucy Michel aus Schwarzbach in dieser höchsten deutschen Rennserie für motorisierte Zwei- und Dreiradfahrzeuge vertreten. In der Klasse Supersport 300 trat Michel mit einer Yamaha-YZF-R3 an....