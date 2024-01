Schwarzenberger krönen Partykönige

Über zwei Tage erstreckt sich am Wochenende das 8. Schwarzenberger Hallenmasters. Die Fußballer des FSV Blau-Weiß begrüßen dazu an diesem Sonnabend und Sonntag 20 Freizeitteams und Fanclubs zur Torejagd in der Ritter-Georg-Halle. Doch nicht nur sportlich soll es in die Vollen gehen. Gekrönt werden in einer Sonderwertung...