Sehmaer wenden Rückstand zum Sieg

Für die Seniorenkegler der TSG Sehma galt es, am 6. Spieltag der Bezirksliga gegen den KC Gut Holz Drebach unbedingt zu gewinnen, um nicht in den Tabellenkeller zu rutschen. In diesem Wissen traten sie an, aber zunächst trumpften die Gäste auf. Mit 2:0 Mannschaftspunkten und satten 139 Kegeln Vorsprung ging es für Drebach ins...