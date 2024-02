Sehmaer zum zehnten Mal sieglos

Nur vereinzelt wurde am Wochenende in den Tischtennisligen aufgeschlagen, auch bei den Frauen der SG Tannenberg/Crottendorf ruhte der Ball in der Bezirksliga kurzfristig, die Partie gegen Hohenstein/Ernstthal II wurde auf 3. März verschoben. Dagegen schmetterten die Männer in der Bezirksklasse, in der Schlusslicht TSG Sehma...