Seiffener holt zweimal Silber

Der Seiffener Sven Matthes war beim 3. Lauf zur Internationalen Zweitaktmeisterschaft (IZM) im tschechischen Motodrom Most der einzige Erzgebirger, dem das Rennfahrerglück so richtig hold war. Mit seiner Cagiva erkämpfte Sven Matthes in den beiden Rennen der Klasse Sport-125 jeweils zweite Plätze und stand damit in Most auch...