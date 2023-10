Senioren spielen um Mannschaftstitel

Am Wochenende wollen die Kegler in Hohenstein-Ernstthal um die Bezirksmannschaftstitel der Seniorinnen und Senioren spielen. Am Samstag sind ab 9 Uhr die Männer an der Reihe. Die TSG Sehma trifft dabei auf den ESV Zschorlau, den SV Werdau, den TSV Mittweida, den SKV Auerbach/V. und die SG Mehltheuer. Startberechtigt sind Spieler...