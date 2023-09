Serie erlebt ihr Finale in Bockau

Mit zehn Skilangläufern ist der SV Stützengrün beim Herbstcrosslauf in Johanngeorgenstadt vertreten gewesen. Ein Sonderlob verdiente sich Luisa Brodowski, die nach langer Verletzungspause Bronze gewann. Nun sammeln alle neue Kräfte für Station Nummer 4 im Kampf um den 27. Westerzgebirgscup - am 23. September in Bockau. ...