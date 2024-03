SGN will Serie ausbauen

Radball, 2. Bundesliga: Zwei Lokalvertreter im Einsatz

Nach einem glänzenden Saisonstart in der 2. Bundesliga Nord mit zwei Siegen und einem Remis am ersten Spieltag würden die Radballer der SG Niederlauterstein ihre Erfolgsserie gern ausbauen. Gelegenheit dazu bietet am Samstag, 18 Uhr, das Turnier in Wiednitz, wo die auf Rang 4 liegenden Paul Simon und Hendrik Neubert auf die...