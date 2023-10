So will der EHV Aue Bob Hanning und den VfL Potsdam ärgern

Auf die EHV-Recken kommt mit dem VfL Potsdam, dem Tabellendritten der Zweiten Liga, ein schwerer Gegner zu. Aues Taktgeber Sebastian Paraschiv kennt ein Rezept für seine Mannschaft, der er übrigens auch die Haare schneidet.

Vor knapp zehn Jahren schaffte Sebastian Paraschiv früh den Sprung in die Männermannschaft des EHV Aue. Der heute 27-Jährige hat seitdem einiges mitgemacht im Lößnitztal, sportliche und emotionale Tiefen und Höhen erlebt, zuletzt den Abstieg und den sofortigen Wiederaufstieg in die 2. Handball-Bundesliga. In dieser Saison tut sich das Team...