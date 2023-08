Sommerpause adé: Kicker legen wieder los

Acht Wochen ist es her, seit in der Region Stollberg zum letzten Mal auf dem Fußballplatz um Punkte gekämpft wurde. Nun geht es wieder los. An diesem Wochenende startet die Erzgebirgsliga in ihre neue Saison. Eine Woche später folgen dann die Landesklasse sowie die Kreisliga und die beiden Kreisklassen. Da die Sommerferien noch...