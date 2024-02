Spieltag der Gegensätze

Handball: HCAB-Teams müssen ausweichen

Ganz unterschiedliche Aufgaben stehen am Wochenende den Handball-Teams des HC Annaberg-Buchholz in der Bezirksklasse bevor. Sowohl die Männer als auch die Frauen müssen am Samstag dabei ausweichen, da die Silberlandhalle durch die Sachsenmeisterschaften im Badminton belegt sind.