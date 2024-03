Spitzenreiter zu Gast in Marienberg

Vor zwei schwierigen Aufgaben stehen die Badmintonspieler des BV Marienberg - und das, obwohl sie diesen Samstag Heimrecht genießen. Mit dem TSV Dresden ist ab 10 Uhr der Sachsenliga-Vierte zu Gast in der Halle am Turnvater-Jahn-Weg. Mit 13:9 Punkten haben die Elbestädter eine fast doppelt so gute Ausbeute vorzuweisen wie die...