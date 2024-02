Sportler baggern und pritschen im Schnee

Ein ungewöhnliches Event findet am Wochenende in der Sparkassen-Skiarena in Oberwiesenthal statt. Dort macht die German Snow-Volleyball-Tour Station, die durch den Deutschen Volleyballverband organisiert wird. Jeweils fünf Männer- und Frauen-Teams baggern, pritschen und schmettern dabei im Schnee. Die Bedingungen seien durch die...