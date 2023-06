Sportlichem Teil folgt Partyabend

Eine Saison in Form einer Dreifachrunde mit sechs Teams. So etwas hat Mario Weigel in 40 Jahren Fußball noch nie erlebt, sagt er und lacht. Doch genau das haben die Kicker des SV Eisen Erla-Crandorf in der vergangenen Meisterschaft erlebt - und sind aufgestiegen. Ab kommender Saison spielen sie wieder in der 1. Kreisklasse....