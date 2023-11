Stollberger Judoka räumen auf den heimischen Matten ab

Mehr als 80 Sportler aus sechs Vereinen haben beim Erzgebirgsrandori ihre Kräfte gemessen. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie spürt der Veranstalter allerdings immer noch.

Nach zweijähriger Corona-Pause hat sich der 1. Judoclub Stollberg dazu entschlossen, die Tradition des Erzgebirgsrandori „Rudi Schulz“ fortzusetzen. Und das nicht nur – wie der Vereinsvorsitzende Holger Seifert sagt – weil es sonst keinen weiteren Judo-Wettkampf in Stollberg gibt. Sondern auch zu Ehren und in Erinnerung an Rudi Schulz,...