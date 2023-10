Stollberger wollen gegen Wolfsburg nachlegen

Kegeln, 2. Bundesliga: 9Pins visieren Heimsieg an - Zweite und dritte Mannschaft auswärts gefordert

Die Zweitligakegler des SKV 9Pins Stollberg sind am kommenden Samstag erneut daheim gefordert. Dabei empfangen sie am 6. Spieltag den KV Wolfsburg auf den Bahnen an der Bergstraße.