Stollberger wollen zurück in die Erfolgsspur

Fußball, Landesklasse: FCS empfängt Limbach - Tannen gegen TSV Ifa

Der Stachel saß tief bei den Fußballern des FC Stollberg nach der unverhofften 1:3-Niederlage in der Landesklasse gegen Kellerkind Auerhammer am vergangenen Sonntag. Schlafmützig und ohne Einstellung seien die Gäste auf dem kleinen Kunstrasen ans Werk gegangen - so lautete der Tenor bei den Verantwortlichen des FC.