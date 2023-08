Stollberger zum Auftakt wie entfesselt

Fußball, Landesklasse: FCS gewinnt bei Eiche Reichenbrand mit 7:2

Der erste Tabellenführer der noch jungen Saison in der Fußball-Landesklasse heißt: FC Stollberg. Fulminant mit 7:2 setzte sich der Aufsteiger am ersten Spieltag beim SV Eiche Reichenbrand durch - einem Team, das keineswegs zum Kreis der Abstiegskandidaten zählt, in der vergangenen Saison lange oben mitspielte und am Ende auf...