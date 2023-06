Straßenmeister werden ermittelt

Während am Wochenende in Donaueschingen die Radprofis - 190 Teilnehmer, darunter Moritz Kretschy aus Gelenau - ihre nationalen Meister über 215 Kilometer ermitteln, kämpft der Nachwuchs nahe der deutsch-französischen Grenze in Offenburg um die Meistertitel im Straßenfahren. Die 6,5-Kilometer-Schleife müssen die 100 Junioren...