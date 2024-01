Stützengrüner Talent eilt zu Bronze

Weil der Schwibbogenlauf in Johanngeorgenstadt wetterbedingt ausgefallen ist, wurde für die Skilanglauf-Talente der Region am Fichtelberg kurzfristig ein Alternativwettkampf organisiert. Einen Tag vor dem Jahreswechsel begaben sich auch Nachwuchssportler des SV Stützengrün in Oberwiesenthal in die Loipe. Das beste Ergebnis gelang...