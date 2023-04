Tagessieg trotz Schreckmoment

Rekordverdächtige 86 Piloten sind beim Saisonauftakt zum ADAC-Enduro-Jugend-Cup Ost in Dahlen an den Start gegangen, darunter auch einige Erzgebirger. Gleich im ersten der drei Läufe gab es einen Sieg zu feiern: Leon Labahn aus Großolbersdorf setzte sich in der Elektrobike-Klasse überlegen durch.