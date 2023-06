Talente der Region beweisen ihr Können in vier Sportarten

In Eibenstock, Annaberg-Buchholz und Stollberg konnten am Wochenende zu den vom Kreissportbund Erzgebirge ausgetragenen Finalrunden der Erzgebirgsspiele wieder junge Sportlerinnen und Sportler zeigen, welches Potenzial in ihnen steckt. In vier Sportarten wetteiferten die jungen Teilnehmer um Medaillen, Hürden wurden genommen sowie...